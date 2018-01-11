Урочисте відкриття виробничого комплексу "АГРОЛЬ"

Усі великі починання та добрі справи починаються з молитви та Божого благословення. Священнослужителі на чолі із Владикою Ігорем Возьняком освятили підприємство та спільно помолились за фундаторів підприємства та всіх, хто працюватиме тут.Засновники Компанії «Агроль» Іван Федорович Шопський та Федір Іванович Шопський ділились спогадами про те, як починали засновувати бізнес та планами на майбутнє. У планах компанії на 2021-2022 роки є збільшення потужностей щодо вирощування птиці до 6 млн. голів в рік, за рахунок будівництва нових сучасних птахофабрик, інкубатора та птахофабрик з вирощування батьківського поголів’я.Вирощування відбувається у відповідності до європейських стандартів якості.Забій та переробка птиці, яка буде постачатися на український та світові ринки, буде здійснюватися у селі Підгайчики.– Сьогоднішня подія для нас є дуже знаменною, – зазначив Федір Шопський. – Наша родина в агропромисловому бізнесі більше двадцяти років. Ми працюємо в трьох напрямках. Окрім вирощування та забою птиці, ми ще виготовляємо комбікорми, переробляємо соняшник. Експортуємо продукцію закордон і водночас наша продукція представлена в усіх регіонах України. Ми високо цінуємо підтримку органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу Підгайчиківської сільської ради, Золочівщини, керівництва області та району. Ми знаходимо підтримку на всіх рівнях, за що вам усім вдячні. Багато хто з вас пам’ятає це місце, як воно виглядало в той час, як ми сюди прийшли. Нам дуже приємно, що за неповних два роки нам вдалось не просто збудувати підприємство, а й долучитись до благоустрою. Для нас є ключовою підтримка місцевих мешканців, місцевої громади.– У теперішній кризовий час реалізація таких проєктів – це дійсно подвиг. Бачимо, що український бізнес глибоко вірить у свою країну і в те, що ситуація у ній змінюється на краще. Підприємці довіряють новій українській владі – і це дуже важливо. Відкриття цього комплексу – це інвестиція в економіку не лише Золочівщини, а й усієї області. Хотів би підкреслити, що інвестиції – це не лише гроші, але в першу чергу люди. Наші люди! Від сьогодні сподіваюсь, що у понад сотні місцевих родин економічне становище покращиться. Багато з них зможуть працювати на Батьківщині, біля своїх родин, своїх дітей. Вірю, що відкриття подібних підприємств у майбутньому стане не поодиноким випадком, а закономірністю, – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.– Компанія «Агроль» на Львівщині відкриває ще одне підприємство. Переконаний, ця подія дасть новий поштовх розвитку економіки області, зокрема створенню понад сотні нових робочих місць, що в сучасних реаліях є дуже важливим для регіону. Бажаю компанії вдалого бізнесу, гарного прибутку та прогресивного розвитку, – зазначив під час вітального слова заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима.Високотехнологічні підприємства мають глобальну перспективу, можуть успішно розвиватися на Львівщині і ТОВ «Агроль» яскравий цьому приклад. Виробництво може гарантувати якість, інноваційність і що найважливіше – екологічність.