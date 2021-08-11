Відкрито оновлене відділення міграційної служби

Відтепер Золочівський відділ Головного управління Державної міграційної служби працюватиме за новою адресою вул. Лермонтова, 1.Сьогодні, 30 серпня 2021 року, відбулось урочисте відкриття відділу. Отець Михайло Сукмановський, освячуючи нове приміщення, побажав працівникам доброї праці та Божої опіки на новому робочому місці.Привітати працівників також завітали Голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич, заступник голови золочівської районної ради Іван Закала, міський голова Золочева Ігор Гриньків, керівники державних установ та організацій.Детальніше читайте у часописі "Наша українська справа" у четвер, 2 вересня 2021 року.