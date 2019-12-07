Новини Золочівщини
17:47, 12 лютого 2020
1521
0

Шокуюча "перемога" золочівських поліцейських

 Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань спільно із Службою Безпеки України було викрито схему збуту наркотичних речовин на Львівщині. Як би це дивно не звучало, але в результаті операції затримано двох поліцейських, які відповідали якраз за боротьбу з обігом наркотиків. Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань та Головного управління СБУ у Львівській області. Затриманими виявились оперуповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП у Львівській області. Виявляється, «борці з наркотиками» продумали цілу схему для наживи. За версією слідства, заступник начальника районного відділу поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності раніше судимого наркозалежного чоловіка.
Шокуюча
Gazeta
Фото: НУС
Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань спільно із Службою Безпеки України було викрито схему збуту наркотичних речовин на Львівщині. Як би це дивно не звучало, але в результаті операції затримано двох поліцейських, які відповідали якраз за боротьбу з обігом наркотиків.
Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань та Головного управління СБУ у Львівській області.
Затриманими виявились оперуповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП у Львівській області.
Виявляється, «борці з наркотиками» продумали цілу схему для наживи. За версією слідства, заступник начальника районного відділу поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності раніше судимого наркозалежного чоловіка. Цей громадянин отримував наркотики від поліцейських і мав їх збувати іншим наркозалежним особам. Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які у свою чергу вимагали неправомірну вигоду за непритягнення до кримінальної відповідальності, а також штучно нарощували «результати» роботи відділу поліції.
Цих осіб затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою».
На даний момент вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ст. 307 ч. 2 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та обрання щодо них запобіжного заходу.
Фото: Головне управління СБУ у Львівській області
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Управління Служби безпеки у Львівській області інформує
Управління Служби безпеки у Львівській області інформує
07.12.19, Новини Золочівщини
Прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального у ...
Прийом громадян за участю заступника начальника Головного територіального у ...
15.10.19, Новини Золочівщини
Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області інформує
Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області інформує
10.11.16, ОДПІ
Боротьбою з економічними правопорушеннями займатиметься Служба фінансових р ...
Боротьбою з економічними правопорушеннями займатиметься Служба фінансових р ...
15.08.14, ОДПІ
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.