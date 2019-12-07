Новини Золочівщини
Шокуюча "перемога" золочівських поліцейських
Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань спільно із Службою Безпеки України було викрито схему збуту наркотичних речовин на Львівщині. Як би це дивно не звучало, але в результаті операції затримано двох поліцейських, які відповідали якраз за боротьбу з обігом наркотиків. Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань та Головного управління СБУ у Львівській області. Затриманими виявились оперуповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП у Львівській області. Виявляється, «борці з наркотиками» продумали цілу схему для наживи. За версією слідства, заступник начальника районного відділу поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності раніше судимого наркозалежного чоловіка.
Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань спільно із Службою Безпеки України було викрито схему збуту наркотичних речовин на Львівщині. Як би це дивно не звучало, але в результаті операції затримано двох поліцейських, які відповідали якраз за боротьбу з обігом наркотиків.
Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань та Головного управління СБУ у Львівській області.
Затриманими виявились оперуповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП у Львівській області.
Виявляється, «борці з наркотиками» продумали цілу схему для наживи. За версією слідства, заступник начальника районного відділу поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності раніше судимого наркозалежного чоловіка. Цей громадянин отримував наркотики від поліцейських і мав їх збувати іншим наркозалежним особам. Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які у свою чергу вимагали неправомірну вигоду за непритягнення до кримінальної відповідальності, а також штучно нарощували «результати» роботи відділу поліції.
Цих осіб затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою».
На даний момент вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ст. 307 ч. 2 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та обрання щодо них запобіжного заходу.
Фото: Головне управління СБУ у Львівській області
Про це інформує прес-служба Державного бюро розслідувань та Головного управління СБУ у Львівській області.
Затриманими виявились оперуповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП у Львівській області.
Виявляється, «борці з наркотиками» продумали цілу схему для наживи. За версією слідства, заступник начальника районного відділу поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності раніше судимого наркозалежного чоловіка. Цей громадянин отримував наркотики від поліцейських і мав їх збувати іншим наркозалежним особам. Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які у свою чергу вимагали неправомірну вигоду за непритягнення до кримінальної відповідальності, а також штучно нарощували «результати» роботи відділу поліції.
Цих осіб затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою».
На даний момент вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ст. 307 ч. 2 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та обрання щодо них запобіжного заходу.
Фото: Головне управління СБУ у Львівській області
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