Новини Золочівщини
10:51, 18 березня 2020
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Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19) інформує

        У  Золочівському районі станом на 18 березня 2020 року не зареєстровано жодного випадку з підозрою на захворювання COVID-19. У зв'язку з поширенням коронавірусу звертаємося до усіх громадян з проханням дотримуватися правил і рекомендацій компетентних органів на період карантину. Звертаємося до всіх громадян, які повернулися з-за кордону із переконливим проханням: якщо ви недавно прибули з країн з неблагополучною епідемічною ситуацією, то вкрай необхідно перебувати на домашньому карантині в самоізоляції, протягом 14 днів. Не піддавайте оточуючих можливій небезпеці і пам'ятайте, що тільки спільними зусиллями ми зможемо запобігти поширенню нового коронавірусу в Золочівщині, районі, області та країні. Суворі заходи з ізоляції є найбільш дієвим методом запобігання поширенню цього небезпечного
Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19) інформує
Gazeta
Фото: НУС
У  Золочівському районі станом на 18 березня 2020 року не зареєстровано жодного випадку з підозрою на захворювання COVID-19.
У зв'язку з поширенням коронавірусу звертаємося до усіх громадян з проханням дотримуватися правил і рекомендацій компетентних органів на період карантину.
Звертаємося до всіх громадян, які повернулися з-за кордону із переконливим проханням: якщо ви недавно прибули з країн з неблагополучною епідемічною ситуацією, то вкрай необхідно перебувати на домашньому карантині в самоізоляції, протягом 14 днів.
Не піддавайте оточуючих можливій небезпеці і пам'ятайте, що тільки спільними зусиллями ми зможемо запобігти поширенню нового коронавірусу в Золочівщині, районі, області та країні.
Суворі заходи з ізоляції є найбільш дієвим методом запобігання поширенню цього небезпечного захворювання.
Звертаємо Вашу увагу на те, що карантин у навчальних закладах та дошкільних установах - це не канікули. Діти і учні повинні перебувати вдома для того, щоб уникнути небезпечних для себе наслідків, а дорослі повинні це контролювати.
Звертаємося до людей похилого віку, особливо тих, які мають хронічні захворювання, просимо залишатися вдома. Як показує світовий досвід, а особливо досвід Китаю, де вірус уже істотно пішов на спад, найефективніший спосіб боротьби – бути вдома. Ви повинні розуміти, що хворобу легше запобігти, ніж лікувати.
Намагайтесь уникати контактів з оточуючими.
Кожному з нас слід звернути особливу увагу на дотримання правил особистої гігієни. Не забувати часто мити руки з милом, використовувати дезінфікуючі засоби, уникати контакту з домашніми тваринами і намагатися якомога менше перебувати у місцях масового скупчення людей.
Просимо зберігати спокій та не поширювати паніку. У своїх твердженнях використовувати офіційні джерела інформації.
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