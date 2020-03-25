Новини Золочівщини
12:03, 31 березня 2020
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Із Золочівщини на ранок 31 березня направлено двох жителів з підозрою на захворювання COVID-19

 Як повідомляє Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19), із Золочівського району станом на ранок 31 березня 2020 року направлено двох жителів району з підозрою на захворювання COVID-19 до лікувального закладу м. Львова. Нагадуємо, що двом особам із Золочівського району, які раніше поступили із підозрою на COVID-19 до Львова, проведено експрес-тестування, результати від’ємні. Проводяться додаткові лабораторні дослідження. Вчергове наголошуємо!!! Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма
Із Золочівщини на ранок 31 березня направлено двох жителів з підозрою на захворювання COVID-19
Gazeta
Фото: НУС

Як повідомляє Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19), із Золочівського району станом на ранок 31 березня 2020 року направлено двох жителів району з підозрою на захворювання COVID-19 до лікувального закладу м. Львова.
Нагадуємо, що двом особам із Золочівського району, які раніше поступили із підозрою на COVID-19 до Львова, проведено експрес-тестування, результати від’ємні. Проводяться додаткові лабораторні дослідження.
Вчергове наголошуємо!!!
Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя! Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

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