Із Золочівщини на ранок 31 березня направлено двох жителів з підозрою на захворювання COVID-19

Як повідомляє Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19), із Золочівського району станом на ранок 31 березня 2020 року направлено двох жителів району з підозрою на захворювання COVID-19 до лікувального закладу м. Львова.

Нагадуємо, що двом особам із Золочівського району, які раніше поступили із підозрою на COVID-19 до Львова, проведено експрес-тестування, результати від’ємні. Проводяться додаткові лабораторні дослідження.

Вчергове наголошуємо!!!

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