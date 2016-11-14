Новини Золочівщини 13:58, 25 березня 2020 2 0 Із Золочівського району станом на ранок 25 березня направлено у Львів двох осіб з підозрою на захворювання COVID-19

Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19) інформує. Із Золочівського району станом на ранок 25 березня 2020 року направлено одного жителя району з підозрою на захворювання COVID-19 до м. Львова, а також другу особу, яка перебувала на території району. Вчергове наголошуємо! Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя! Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

Gazeta Фото: НУС

Оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19) інформує.

Із Золочівського району станом на ранок 25 березня 2020 року направлено одного жителя району з підозрою на захворювання COVID-19 до м. Львова, а також другу особу, яка перебувала на території району.

Вчергове наголошуємо!

Занотуйте: карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. Прості речі рятують життя! Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

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