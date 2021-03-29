Новини Золочівщини
13:36, 06 липня 2021
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Більше сотні гвардійців завершили навчання у Навчальному центрі НГУ

Більше сотні гвардійців завершили навчання у Навчальному центрі НГУ
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні фінішну пряму перетнули курсанти, які здобували знання за програмою базової підготовки рядового складу (ПР-1), контролер підрозділів охорони важливих державних об’єктів та начальник військового наряду (помічник начальника військового наряду) з охорони громадського порядку.
Уже невдовзі військовослужбовці виконуватимуть службово – бойові завдання з охорони громадського порядку та важливих державних об’єктів і атомних електростанцій.
Логічним завершенням тривалого навчання та перевіркою на витривалість для гвардійців, що опанували ази військової справи, став комплексно - польовий вихід. Який призначений для відпрацювання підрозділом дій, які максимально наближені до реальних бойових умов. Польові навчання тривали добу і були спрямовані на практичне відпрацювання здобутих знань та отриманих навичок.
«Це навчання було для мене викликом, але я радий, що здобув цю перемогу над собою. Я готовий ділитися досвідом та знаннями у своєму підрозділі. Вдячний викладацькому складу та командирам за чудову нагоду стати підготовленим фахівцем своєї справи», - поділився старший солдат Сергій Цибульський.
Начальник Навчального центру імені Василя Вишиваного НГУ полковник Михайло Кулик привітав військовослужбовців із завершенням навчання та побажав не зупинятися на досягнутому і працювати над собою.
Аліна СОЛОНЕНКО
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