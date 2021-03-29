Більше сотні гвардійців завершили навчання у Навчальному центрі НГУ

Сьогодні фінішну пряму перетнули курсанти, які здобували знання за програмою базової підготовки рядового складу (ПР-1), контролер підрозділів охорони важливих державних об’єктів та начальник військового наряду (помічник начальника військового наряду) з охорони громадського порядку.

Уже невдовзі військовослужбовці виконуватимуть службово – бойові завдання з охорони громадського порядку та важливих державних об’єктів і атомних електростанцій.

Логічним завершенням тривалого навчання та перевіркою на витривалість для гвардійців, що опанували ази військової справи, став комплексно - польовий вихід. Який призначений для відпрацювання підрозділом дій, які максимально наближені до реальних бойових умов. Польові навчання тривали добу і були спрямовані на практичне відпрацювання здобутих знань та отриманих навичок.

«Це навчання було для мене викликом, але я радий, що здобув цю перемогу над собою. Я готовий ділитися досвідом та знаннями у своєму підрозділі. Вдячний викладацькому складу та командирам за чудову нагоду стати підготовленим фахівцем своєї справи», - поділився старший солдат Сергій Цибульський.

Начальник Навчального центру імені Василя Вишиваного НГУ полковник Михайло Кулик привітав військовослужбовців із завершенням навчання та побажав не зупинятися на досягнутому і працювати над собою.

Аліна СОЛОНЕНКО