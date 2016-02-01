nus.in.ua, 23 грудня 2016, 12:02

У Навчальному центрі Національної гвардії України відбулося підведення підсумків службово-бойової діяльності за 2016 рік.

Підвести підсумки прибув т. в. о. начальника управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління НГУ полковник Олександр Лещенко. Захід проходив за присутністю постійного складу військової частини.

Заслуховування розпочалось із доповідей заступників начальника Навчального центру НГУ. Були визначені місця підрозділів за навчанням та за напрямками діяльності. Оголошені прізвища кращих військовослужбовців, вказано на недоліки. Стан військової дисципліни у Навчальному центрі визнали задовільним.

Підсумовуючи результати діяльності військової частини, начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик відзначив якісну підготовку військовослужбовців базового рівня навчання у другому півріччі 2016 року. Адже під час здачі випускних іспитів усі без винятку навчальні підрозділи отримали відмінну оцінку з вогневої підготовки, жоден гвардієць не отримав незадовільної оцінки. Визначені пріоритетні напрямки роботи в наступному півріччі.

Під час доповіді полковник Олександр Лещенко довів умови покращення якості навчального процесу, нові критерії та перспективи розвитку системи бойової та спеціальної підготовки. Він подякував командуванню і особовому складу 6 навчального батальйону та зазначив, що започаткований у Навчальному центрі пілотний проект підготовки інструкторів за стандартами НАТО вже дає позитивні результати під час навчання військовослужбовців у інших підрозділах Національної гвардії. Зверталась увага і на якість підготовки офіцерів, як керівників занять.

На завершення заходу відбулося нагородження особового складу. 15 військовослужбовцям вручено заохочення керівництва держави та командування Національної гвардії, понад 150 гвардійців відзначено правами начальника Навчального центру.



Майор Роман Сидорович

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