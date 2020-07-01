З Днем народження, Навчальний центре імені Василя Вишиваного НГУ!

Також військовослужбовці Навчального центру з перших днів захищали кордони нашої держави на Сході України, боронили її цілісність та суверенітет, беручи участь в бойових діях в зоні АТО та ООС. За проявлені мужність та героїзм сотні військових отримали державні та відомчі нагороди.

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липня також знаменний день для наших колег