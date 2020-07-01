Новини Золочівщини
З Днем народження, Навчальний центре імені Василя Вишиваного НГУ!
Від 1 липня 1992 року розпочато відлік новітньої історії Навчального центру, який є кузнею сержантського корпусу Національної гвардії України. Сьогодні він відзначає свою 29річницю з дня створення.
Наша мета - підготувати військовослужбовців, здатних виконувати завдання як в умовах мирного часу, так і у бойових. Навчання здійснюється за програмами розробленими викладачами Навчального центру за участі інструкторів передових армій світу. Навчальний центр займається підготовкою молодших командирів, інструкторів та фахівців для Національної гвардії України.
<!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE <!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Звичайна таблиця"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}1 липня також знаменний день для наших колег із операції UNIFIER, адже в цей день, 154 роки тому, Канада стала самостійною державою. Уже три роки ми розвиваємося та вдосконалюємося разом з представниками оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади (операції UNIFIER) з метою введення стандартів НАТО в систему навчання, освоєння новітніх міжнародних технологій викладання. За підтримки іноземних колег із Швеції та Канади ми отримали новітнє обладнання та устаткування на суму понад 2,5 мільйона гривень для підготовки нових фахівців у структурі МВС, які зможуть зберегти сотні життів, надаючи кваліфіковану медичну допомогу у районі ООС.
Ми маємо славні здобутки і щоденно примножуємо їх , у нас є герої, пам’ять про яких ми бережемо. Ми готові протидіяти загрозам та викликам національної безпеки, забезпечуючи мирне життя громадян, підвищуючи авторитет Національної гвардії України.
Урочистості відбулися у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора, де кращі військовослужбовці були нагородженні грамотами та подяками Командувача Національної гвардії України, голови Львівської обласної ради, голови Золочівської районної державної адміністрації, Золочівського міського голови. До привітань долучилися наші колеги із Операції UNIFIER, Військового госпіталю НГУ, Національної поліції України, Центру космічних досліджень та зв’язку.
Святкову атмосферу та гарний настрій створював військовий оркестр Навчального центру НГУ та український рок-гурт із Одеси «Друже музико».
Омріяне «так» почув один із військовослужбовців, який зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці.
«У цей святковий день від усієї душі зичимо вам, вашим рідним та близьким миру, міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, достатку, нових здобутків та перемог. Бажаємо, щоб Ваша життєва дорога була широкою та безпечною, а вдома завжди чекали люблячі рідні і близькі!» - привітав особовий склад особовий склад начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло Кулик.
З Днем народження, Навчальний центре імені Василя Вишиваного НГУ!
Аліна СОЛОНЕНКО
Наша мета - підготувати військовослужбовців, здатних виконувати завдання як в умовах мирного часу, так і у бойових. Навчання здійснюється за програмами розробленими викладачами Навчального центру за участі інструкторів передових армій світу. Навчальний центр займається підготовкою молодших командирів, інструкторів та фахівців для Національної гвардії України.
Також військовослужбовці Навчального центру з перших днів захищали кордони нашої держави на Сході України, боронили її цілісність та суверенітет, беручи участь в бойових діях в зоні АТО та ООС. За проявлені мужність та героїзм сотні військових отримали державні та відомчі нагороди.
Ми маємо славні здобутки і щоденно примножуємо їх , у нас є герої, пам’ять про яких ми бережемо. Ми готові протидіяти загрозам та викликам національної безпеки, забезпечуючи мирне життя громадян, підвищуючи авторитет Національної гвардії України.
Урочистості відбулися у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора, де кращі військовослужбовці були нагородженні грамотами та подяками Командувача Національної гвардії України, голови Львівської обласної ради, голови Золочівської районної державної адміністрації, Золочівського міського голови. До привітань долучилися наші колеги із Операції UNIFIER, Військового госпіталю НГУ, Національної поліції України, Центру космічних досліджень та зв’язку.
Святкову атмосферу та гарний настрій створював військовий оркестр Навчального центру НГУ та український рок-гурт із Одеси «Друже музико».
Омріяне «так» почув один із військовослужбовців, який зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці.
«У цей святковий день від усієї душі зичимо вам, вашим рідним та близьким миру, міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії, достатку, нових здобутків та перемог. Бажаємо, щоб Ваша життєва дорога була широкою та безпечною, а вдома завжди чекали люблячі рідні і близькі!» - привітав особовий склад особовий склад начальник Навчального центру НГУ полковник Михайло Кулик.
З Днем народження, Навчальний центре імені Василя Вишиваного НГУ!
Аліна СОЛОНЕНКО
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)