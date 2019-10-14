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Експериментальний курс підготовки "саперів рівня-1"

nus.in.ua, 8 жовтня 2019, 14:38
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Експериментальний курс підготовки

У Навчальному центрі міста Золочева відбулась ротація представників міжнародної організації UNIFIER.
До Навчального центру Національної гвардії України прибули представники групи розвитку інженерної підготовки Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операції UNIFIER) у складі сержантів Сімона Клотьє, Адама Смітта та Діна Марча.
Під час візиту іноземні гості ознайомитись з діяльністю Навчального центру та підготовкою фахівців інженерного напрямку.
«Раніше, спільно з представниками UNIFIER, ми розробили експериментальний курс підготовки «саперів рівня-1». І от вже за кілька тижнів розпочнеться оціночний курс інженерної підготовки за цією новою програмою», – розповів начальник модуля циклу підготовки саперів капітан Олексій Гулянський.
Наприкінці жовтня канадські колеги знову прибудуть в Золочів, аби допомогти викладачам Навчального центру розробляти програму підготовки інженерів «сапер рівня-2».



Група інформації
та комунікації НЦ НГУ

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1 Коментар
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JoanBoype — 14 жовтня 2019 02:46
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