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Cпільно з канадськими партнерами

nus.in.ua, 14 червня 2019, 20:07
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Cпільно з канадськими партнерами

У Навчальному центрі НГУ триває підготовка до проведення експериментального курсу підготовки за фахом «Сапер» – рівень 1.
Представники канадської Об’єднано оперативно-тактичної групи (JTF-U) ЗС Канади в Україні разом з викладачами Навчального центру завершують доопрацювання матеріалів для курсу мінної безпеки та підготовки спеціалістів інженерної сужби.
«Обговорюючи важливі питання стосовно навчання та перейнявши досвід наших іноземних колег, ми розробили новий кваліфікаційний стандарт «Сапер» – рівень 1, який надасть змогу ефективніше здійснювати підготовку спеціалістів інженерної служби для Нацгвардії» – зазначає старший помічник начальника навчального відділу – начальник групи підготовки фахівців інженерної служби та служби РХБЗ Навчального центру майор Ігор Барняк.
Вже незабаром розпочнеться апробація курсу, по завершенню якого, викладачі спільно з представниками операції групи (JTF-U) Збройних Сил Канади матимуть можливість оцінити результати навчання, вдосконалити кваліфікаційний стандарт та продовжувати готувати фахівців інженерної служби (саперів) для підрозділів Національної гвардії України.
Роман СИДОРОВИЧ

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