На території Львівської області триває проект «Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку». Відтак, учора Золочівську територіальну громаду в рамках проекту відвідав заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Віталій Загайний, керівник управління туризму та курортів ЛОДА, а також туроператори, науковці в сфері туризму Львівщини.

Основна мета проекту – це збільшення комунікації між органами влади, місцевого самоврядування, туристичного бізнесу та громадськості, збільшення поінформованості про туристичні ресурси, збільшення туристичних потоків, створення майданчиків для обговорення ідей та кооперації, а також підвищення обізнаності щодо можливостей програм підтримки, грантів для ТГ та місцевого бізнесу.

У межах поїздки представники туристичних операторів, науковці в сфері туризму, представники постійної комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму ЛОР, представники місцевої влади, та туристичного бізнесу найцікавіші місцини нашої громади.

Підсумком проєкту «Експедиція громад: фокус на туризм як шлях до економічного розвитку» стане представлення напрацьованих рішень у форматі круглого столу із залученням ЗМІ /форуму розвитку туризму в громадах, де буде представлено дорожні карти/стратегії, успішно започаткований локальний бізнес, туристичні маршрути/пропозиції, туристично-інформаційні центри, музейні установи, відкриті простори, фермерські господарства відкриті для туристів тощо.