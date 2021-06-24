Конституції України - 25

«Саме нашому молодому поколінню належить будувати нове майбутнє: сучасну, європейську, демократичну Україну, де права людини є на першому місці, а Основний Закон України – Конституцію поважають від малого до великого», –– Дозволю собі повернутись до цього дня, 28 червня 1996 року, до V сесії Верховної Ради України, і дуже коротко нам усім нагадати: «Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію – Основний Закон України». Життя і здоров’я людини, честь і гідність, її безпека є головною цінністю нашої держави. На цій землі ми були завжди, Україна була, є і буде. Ми утверджували її з часів сивої давнини, з часів, коли Святослав Хоробрий своїм мечем казав: «Іду на ви». Наш устрій утверджував король Данило Галицький. В різний час ми втрачали нашу державність і відновлювали її. Ми пам’ятаємо заклики нашого гетьмана Богдана про повстання. Ми показали всьому світу Конституцію Пилипа Орлика і в цій Конституції вже тоді написали автономію від Московії. Ми пам’ятаємо славний шлях нашого Гетьмана Мазепи і його Універсали, ми пам’ятаємо Перший Універсал Центральної Ради. Ми дорогою ціною платили за наше право жити вільними. Ми пам’ятаємо наш цвіт, наше юнацтво, яке клало своє життя чи то на Маківці, чи то під Крутами. Тисячами, мільйонами замордованих голодом – ми заплатили таку дорогу ціну за незалежність, за право жити у державі, котра людину, її життя і здоров’я, честь і гідність вважатиме найвищою соціальною цінністю.Шануючи пам'ять героїв представники влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника В'ячеславу Чорноволу та стели Героїв Небесної Сотні.Піднесення заходу додав виступ народного танцювального колективу «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович).Далі із площі Незалежності стартував велопробіг на садибу Маркіяна Шашкевича.Увечері цього дня відбувся концерт військового оркестру Навчального центру Національної Гвардії України, дефіле у вишиванках, а також концертна програма провідних аматорських колективів та окремих виконавців з нагоди святкування 25-річчя Конституції України «Пісенний уклін тобі, державо».