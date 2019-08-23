Новини Золочівщини
12:40, 20 серпня 2020
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ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ ТА 29-ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ ТА 29-ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Gazeta
Фото: НУС

23 серпня 2020 року відбудуться заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, а саме:

– 10.00 – церемонія підняття Державного прапора за участю талановитих дітей Золочівщини (територія адмінбудинку Золочівської районної ради);

– флеш-моб «З Україною у серці» за участю танцювального колективу «Первоцвіт» районного Народного дому;

– 10.45 - відкриття реконструйованого танцювального залу районного Народного дому ім. Ігоря Білозора;

– 11.15 - відкриття спортивного майданчика з наливним покриттям та тренажерним обладнанням на вул. Героїв Небесної сотні у м. Золочеві;

– 11.45 – флеш-моб оркестру Навчального центру Національної гвардії України, на площі Незалежності у м. Золочеві;

– 12.00 - відкриття Дитячого будинку сімейного типу вул. Львівська 48 «б» у м. Золочеві.

24 серпня 2020 року, з 10.00 год. впродовж дня, з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України відбудеться онлайн концерт «З днем народження, незалежна Україно».

Запрошуємо громадськість до участі у заходах, які відбуватимуться з дотриманням карантинних умов!
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