ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ ТА 29-ї РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ



23 серпня 2020 року відбудуться заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, а саме:



– 10.00 – церемонія підняття Державного прапора за участю талановитих дітей Золочівщини (територія адмінбудинку Золочівської районної ради);



– флеш-моб «З Україною у серці» за участю танцювального колективу «Первоцвіт» районного Народного дому;



– 10.45 - відкриття реконструйованого танцювального залу районного Народного дому ім. Ігоря Білозора;



– 11.15 - відкриття спортивного майданчика з наливним покриттям та тренажерним обладнанням на вул. Героїв Небесної сотні у м. Золочеві;



– 11.45 – флеш-моб оркестру Навчального центру Національної гвардії України, на площі Незалежності у м. Золочеві;



– 12.00 - відкриття Дитячого будинку сімейного типу вул. Львівська 48 «б» у м. Золочеві.



24 серпня 2020 року, з 10.00 год. впродовж дня, з нагоди 29-ї річниці Дня Незалежності України відбудеться онлайн концерт «З днем народження, незалежна Україно».



Запрошуємо громадськість до участі у заходах, які відбуватимуться з дотриманням карантинних умов!

