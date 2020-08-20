Новини Золочівщини
У Золочеві відзначатимуть 25-річчя Конституції України
9.30 год. Площа Незалежності у Золочеві
Урочистості з нагоди святкування 25-річчя Конституції України
10.00 год.
Велопробіг на садибу Маркіяна Шашкевича (Старт із площі Незалежності)
18.00 – 19.00 год.
Концерт військового оркестру навчального центру Національної Гвардії України
19.00 – 19.30 год.
Дефіле у вишиванках
19.30 – 20.30 год.
Концерт провідних аматорських колективів та окремих виконавців з нагоди святкування 25-річчя Конституції України «Пісенний уклін тобі, державо»
Урочистості з нагоди святкування 25-річчя Конституції України
10.00 год.
Велопробіг на садибу Маркіяна Шашкевича (Старт із площі Незалежності)
18.00 – 19.00 год.
Концерт військового оркестру навчального центру Національної Гвардії України
19.00 – 19.30 год.
Дефіле у вишиванках
19.30 – 20.30 год.
Концерт провідних аматорських колективів та окремих виконавців з нагоди святкування 25-річчя Конституції України «Пісенний уклін тобі, державо»
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