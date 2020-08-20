У Золочеві відзначатимуть 25-річчя Конституції України

9.30 год. Площа Незалежності у Золочеві

Урочистості з нагоди святкування 25-річчя Конституції України



10.00 год.

Велопробіг на садибу Маркіяна Шашкевича (Старт із площі Незалежності)



18.00 – 19.00 год.

Концерт військового оркестру навчального центру Національної Гвардії України



19.00 – 19.30 год.

Дефіле у вишиванках



19.30 – 20.30 год.

Концерт провідних аматорських колективів та окремих виконавців з нагоди святкування 25-річчя Конституції України «Пісенний уклін тобі, державо»

