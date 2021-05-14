Новини Золочівщини
07:56, 25 червня 2021
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«Лікар для села» на Золочівщині

«Лікар для села» на Золочівщині
Gazeta
Фото: НУС
З приємністю хочемо повідомити, що у зв’язку з послабленням карантинних обмежень, на Золочівщині стартує проект «Лікар для села», який реалізовується Благодійний фонд "МХП-Громаді" за сприяння ТОВ "Захід-Агро МХП".
У сільських амбулаторіях та ФАПах здійснюватимуть безкоштовні прийоми та огляди вузькі спеціалісти: офтальмолог, невропатолог, ЛОР, кардіолог, хірург, невропатолог, терапевт.
Прийом лікарів здійснюватиметься за розкладом:
• 26 червня (субота) з 10.00 – с. Білий Камінь (медики також прийматимуть мешканців сіл: Бужок, Розваж, Черемошня, Підлисся).
• 3 липня (субота) з 10.00 - с. Гологори (медики також прийматимуть мешканців сіл Майдан Гологірський, Зашків, Лісові).
• 10 липня (субота) з 10.00 - с. Ремезівці (медики також прийматимуть мешканців сіл: Підгір’я, Коропець, Жуків, Шпиколоси).
Запрошуємо мешканців цих сіл Золочівська районна рада Львівської області на безкоштовні огляди та консультації лікарів. Тим паче, що Вам не потрібно нікуди їхати, бо ми подбали про те, аби кращі лікарі приїхали у Ваше село!
Прийдіть самі та розкажіть рідним, сусідам, знайомим, яким це може бути корисно.
За детальнішою інформацією звертайтесь до менеджера соціальних проектів БФ «МХП – Громаді» Ірини Семко (067) 314 12 91.
Будьте відповідальними та подбайте про своє здоров’я!
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