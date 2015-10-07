Про довезення працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області та району

Починаючи з 20 березня відбуватиметься довезення працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області, курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які сполучатимуть райцентри з обласним центром у м. Львів. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА. Автобуси курсуватимуть за таким графіком: Відправлення з м. Золочів о 07:15; 15:00. Відправлення з м. Львів о 12:00; 17:30 Перевезення проводитиме ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс». Транспорт із Золочева курсуватиме щодня. «У зв’язку із карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм

Починаючи з 20 березня відбуватиметься довезення працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області, курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які сполучатимуть райцентри з обласним центром у м. Львів.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Автобуси курсуватимуть за таким графіком:

Відправлення з м. Золочів о 07:15; 15:00.

Відправлення з м. Львів о 12:00; 17:30

Перевезення проводитиме ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс». Транспорт із Золочева курсуватиме щодня.

«У зв’язку із карантином і припиненням курсування транспортних засобів, виникла гостра необхідність у довезенні медичних працівників та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність області, на роботу. Керівництво підприємства Укрпошта та медичних установ дійшло згоди з перевізниками, які забезпечують своїм працівникам доїзд», – сказав Тарас Оприск.

На автобусах будуть таблички «Спецперевезення», в автобусі повинні бути списки людей, які мають право на проїзд. Також є інформація про списки, які збираються і будуть донаповнюватися за наявності документа працівника (медики, поліція, рятувальники, військові тощо).

Також Золочівська райдержадміністрація повідомляє щодо перевезення працівників до медичних закладів району.

Щоб довозити до місць праці працівників медичних установ, які забезпечують життєдіяльність району на час оголошення карантину, організовано 6 внутрішньорайонних маршрутів, які будуть обслуговуватися місцевим перевізником:

№ 1. Золочівська ЦРЛ - Жуків (ч/з Вороняки, Шпиколоси, Ремезівці, Сновичі, Поляни)

№ 2. Золочівська ЦРЛ – Новоселище (ч/з Плугів, Підлипці, Тростянець, Лука, Зарваниця, Струтин, Підгородне)

№ 3. Золочівська ЦРЛ – Монастирок (ч/з Зозулі, Єлиховичі)

№ 4. Золочівська ЦРЛ – Княже (ч/з Ясенівці, Червоне)

№ 5. Золочівська ЦРЛ - Білий Камінь (ч/з Хильчиці, Почапи, з заїздом в Жуличі, Черемошню, Бужок, Розваж)

№ 6. Золочівська ЦРЛ – Скварява (ч/з Гончарівку)

Прийнято взаємопогоджені розклади руху та місця зупинок.

Надавати послуги перевезень згідно до укладеного договору буде ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс» (керівник – Богдан Миколайович Наливайко).