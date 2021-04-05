Передвеликодня толока у Білому Камені з «Захід-Агро МХП»

Здавна заведено, що перед Великоднем кожен добрий господар і господиня прибирають своє подвір’я. А як щодо сіл та міст Золочівщини? Тим паче, якщо і назва села сама говорить про те, що воно має бути чистим і красивим – Білий Камінь…

Минулого тижня з 14 по 16 квітня тривали прибирання і благоустрій центральної частини села: викорчовування старих дерев, прибирання території біля річки у рамках Всеукраїнської толки ініційованої Благодійним фондом «МХП-Громаді».

Головні організаційні роботи на себе взяла на староста Білокамінського старостинського округу Олександра Кіндрат: «Довгий час село перебувала у занедбаному стані – на його центральній площі, паслась худоба, а зараз намагаємося його відновити. Викорчували старі дерева біля сільради, розрівняли площі, окультурюємо територію біля водойм, плануємо висадити сосни та модрини біля стадіону», – розповіла cтароста.

Захід би не відбувся без техніки виробничого підрозділу Північний агропідприємства «Захід-Агро МХП», що базується у Білому Камені. А оскільки цього року затяжна весна і активні роботи в полі ще не проводяться, то безпосередню участь в прибиранні взяли також і працівники підприємства – агрономи, водії техніки, трактористи і робочі.

Спільними зусиллями громади і підприємців можна досягти гарного результату. Тепер село Білий Камінь стало чистішим і красивішим, готовим зустріти найбільше християнську свято – Великдень!