Командувач Національної гвардії України до Дня медичного працівника вручив сертифікат на медичне устаткування для військового госпіталю

Напередодні професійного свята медичних працівників генерал-полковник Микола Балан відвідав військовий госпіталь, що дислокується у Золочеві.Командувач привітав медичних працівників та вручив сертифікат на отримання медичного обладнання на суму близько 600 тисяч гривень, а також завдяки міжнародній співпраці госпіталь отримав медтехніку на 15 мільйонів гривень. Серед них польовий мобільний медичний пункт, пересувний рентгенологічний кабінет та діагностичне обладнання, завдяки якому можна діагностувати та надавати фахову невідкладну медичну допомогу в польових умовах та під час виконання завдань за призначення в районі проведення ООС.За високу професійну майстерність та надання кваліфікованої медичної допомоги Генерал-полковник нагородив відомчими нагородами військових працівників.Начальнику військового госпіталю (в/ч 3080) Наталії Стефанів вручено сертифікат на медичне обладнання та присвоєно звання полковника.Звертаючись до військовослужбовців, Генерал-полковник Микола Балан висловив вдячність усім службовцям Національної гвардії вдячність за щоденну надзвичайно складну працю.