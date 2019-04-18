Бійці військового госпіталю НГУ повернулися додому

Після тривалого перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, бійці військового госпіталю НГУ (військова частина 3080) нарешті повернулись до Золочева.З червня 2014 року медичні працівники військового госпіталю у складі мобільних оперативних медичних бригад безперервно здійснили понад 50 ротацій у район проведення ООС з певними інтервалами заміни бригад.По прибуттю до військової частини, за сумлінне виконання військового обов’язку, наполегливість під час виконання службово-бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил бійців було нагороджено подяками від Золочівської районної державної адміністрації.Зі словами вдячності, до бійців, які повернулися зі сходу України, звернувся голова Золочівської РДА Василь Маркевич: «Хочу подякувати всім, хто долучився до забезпечення лікувально-евакуаційних заходів в зоні ООС, адже всі ми прекрасно знаємо, що наявність медика в бою, вселяє впевненість військовослужбовцям, про те, що в будь який момент їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Вітаю наших воїнів з поверненням, разом до перемоги!».Чергова ротація мобільних оперативних медичних бригад відбулася у травні, склад медичної бригади уже приступив до виконання своїх службових завдань у районі проведення ООС.Дякуємо за мирне небо! З поверненням, наші захисники! Слава Україні! Героям слава![right][/right]