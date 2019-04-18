Новини Золочівщини
18:16, 29 тра 2020
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Бійці військового госпіталю НГУ повернулися додому

Бійці військового госпіталю НГУ повернулися додому
Gazeta
Фото: НУС
Після тривалого перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, бійці військового госпіталю НГУ (військова частина 3080) нарешті повернулись до Золочева.
З червня 2014 року медичні працівники військового госпіталю у складі мобільних оперативних медичних бригад безперервно здійснили понад 50 ротацій у район проведення ООС з певними інтервалами заміни бригад.
Бійці військового госпіталю НГУ повернулися додому

По прибуттю до військової частини, за сумлінне виконання військового обов’язку, наполегливість під час виконання службово-бойових завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил бійців було нагороджено подяками від Золочівської районної державної адміністрації.
Бійці військового госпіталю НГУ повернулися додому

Зі словами вдячності, до бійців, які повернулися зі сходу України, звернувся голова Золочівської РДА Василь Маркевич: «Хочу подякувати всім, хто долучився до забезпечення лікувально-евакуаційних заходів в зоні ООС, адже всі ми прекрасно знаємо, що наявність медика в бою, вселяє впевненість військовослужбовцям, про те, що в будь який момент їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Вітаю наших воїнів з поверненням, разом до перемоги!».

Чергова ротація мобільних оперативних медичних бригад відбулася у травні, склад медичної бригади уже приступив до виконання своїх службових завдань у районі проведення ООС.
Дякуємо за мирне небо! З поверненням, наші захисники! Слава Україні! Героям слава!
Михайло ПРОКАЗЮК[right][/right]
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