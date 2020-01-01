Військові медики обмінялись досвідом

nus.in.ua, 12 грудня 2019, 18:54

Представники Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади (місії UNIFIER) на чолі з головним медиком групи майором Гереном Мартіном та спеціалістом із профілактичної медицини сержантом Брентом Родвелом відвідали військовий госпіталь Національної гвардії України у місті Золочів.

Зустріч розпочалася ознайомленням із структурою госпіталю. Медики запросили канадських колег оглянути операційний блок, кабінети вузьких спеціалістів та їх оснащення: кабінети функціональної та ультразвукової діагностики, фібро гастродуоденоскопії, клас автоматизованого психологічного тестування, де проводять обстеження кандидатів на військову службу за контрактом до лав Національної гвардії України, а також обладнаного новою технікою стоматологічного кабінету для надання терапевтичної та хірургічної допомоги.

Як розповіла виконуюча обов’язки заступника начальника госпіталю з медичної частини – майор Лариса Балацька: «Ми завжди раді закордонним візитерам, тому що під час таких зустрічей ми маємо можливість обмінятись досвідом, обговорити нові тенденції у наданні медичної допомоги військовим як у мирний час, так і під час бойових дій».

Оскільки медики військового госпіталю від початку збройного конфлікту на Сході України постійно виїжджають у район проведення Операції об’єднаних сил (раніше зону АТО) для надання медичної допомоги не тільки військовим, а й цивільному населенню, – делегатам також показали мобільний транспорт: автобус з флюрографічним обладнанням та реанімобіль «Форд».

Майор Брент Родвел після відвідин госпіталю зазначив, що хоч системи надання медичної допомоги військовим у наших країнах дещо відрізняється, сам заклад має хороші спроможності та якісне обладнання, а лікарі та медичний персонал є досвідченими фахівцями.





Юлія ФАЙЧУК

Фото Романа ЖОСУ







