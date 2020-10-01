Вивчаємо туристичний потенціал

Золочівська міська рада спільно з благодійною організацією «Благодійний фонд «Золочів відроджений» реалізували проєкт «Створення передумов для дослідження туристичного потенціалу Золочівщини в умовах децентралізації» в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад. Програма реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна» в межах проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку» спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями. Фінансується за кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу на фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.

В рамках проєкту реалізовано ряд заходів, серед яких встановлення освітлювальних комплексів поруч із пам’ятками архітектури: церкви Святого Миколая, церкви Воскресіння Господнього та костелу Успіння Пресвятої Діви Марії, виготовлення промоційних фото матеріалів та відео продукції.

Завершальним етапом реалізації проєкту була організація навчально-ознайомчого візиту та засідання круглого столу 22 грудня 2020 року. Представники управління туризму та курортів Львівської ОДА, Львівської Асоціація Розвитку Туризму та львівських туроператорів, фахівці туристичного супроводу приїхали до Золочівської міської територіальної громади, щоб відкрити для себе нові туристично-привабливі об’єкти, поділитися досвідом з розвитку туризму. Учасники заходу піднялися на Гологірський хребет в Червоному, де стоїть костел-мовзолей родини Ожаровських. Продовжили екскурсію до с. Вороняки, де прокладено повстанські стежки з криївками та побачили 100-річну хату під стріхою. Також відвідали Центр космічного зв’язку, що у с. Сасів та старовинну дерев’яну церкву з унікальним семирівневим іконостасом. Ознайомилися з привабливою туристичною зупинкою у с. Грабово, що знаходиться на шляху «Золотої підкови». На завершення робочого дня учасники заходу відвідали пішохідну екскурсію «Вечірній Золочів». За час візиту усі частувалися місцевими смаколиками та отримали на згадку про Золочів сувеніри.

Директор Львівської Асоціації Розвитку Туризму Андрій Мацелюх: «Шановний Ігоре Михайловичу, від імені першої десантної групи туристичних експертів і екскурсоводів Львова до Золочівської громади, щиросердечно вдячні Вам за фахову організацію навчально-пізнавального туру. Постараємося поширити по цілій Україні наскільки гарне місто Золочів і які неймовірні туристичні принади має Золочівщина. Впевнений, що невдовзі захочуть приїхати до Золочева багато туристів з України».



Уляна ГУЛЬОВАТА