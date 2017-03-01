nus.in.ua, 30 листопада 2018, 13:39

26 листопада у Львові пройшов Форум «Дні сталого розвитку», організований Програмою розвитку ООН за підтримки обласної та місцевої влади. На цьому заході обговорювали: що таке Глобальні цілі або Цілі сталого розвитку та як Україна долучається до їх реалізації.

Головна мета заходу – донести до якомога ширшої аудиторії інформацію про Глобальні цілі, сприяти їх локалізації та впровадженню на регіональному рівні, а також створити мережу партнерів та активістів, які будуть активно долучатися до реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року в регіонах на рівні області, районів та об’єднаних територіальних громад.

Представники районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, громадянського суспільства, студенти і викладачі університетів обговорили пріоритетні для свого регіону цілі сталого розвитку та шляхи їх досягнення на всіх рівнях.

Як зазначив директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра у своєму зверненні: «Ми віримо, що тільки за активної участі народу України в реалізації цієї програми на рівні області, району, громади ми дійсно можемо змінити країну».

В межах форуму Іван Собко розповів про досягнення однієї з найуспішніших програм обласної ради – конкурсу проектів з місцевого розвитку.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків представив Презентацію про досвід міста Золочева у контексті сталого розвитку.

– Говорячи про якість життя, хотів би повернутись до 2015 року, коли на абсолютно прозорих і чесних засадах Золочів, котрий робив реформу у житловому секторі, отримав таку перемогу – нас відібрали до реалізації третьої фази проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тоді я ближче познайомився із цими прекрасними людьми Іриною Галайко та Ігорем Назарем. І ми почали реалізовувати цей проект, і від недовіри голів ОСББ, мешканців пройшли шлях до успіху: до теплих фасадфів, до нових покрівель, – розповів Ігор Михайлович.

Окрім цього, присутні заслухали інформацію від Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» про партнерство заради сталого розвитку, обговорили кращі практики громад, бізнесу та влади на прикладі Старосамбірського району та питання підвищення енергоефективності як шлях до енергоефективного суспільства.

Довідково:

Цілі сталого розвитку (ЦСР) – загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити із бідністю, захистити планету та забезпечити мир і процвітання для всіх людей. Цілі сталого розвитку містять чіткі орієнтири та цільові показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріоритетів та екологічних проблем світу загалом. Перелік ЦСР включає 17 цілей, які були офіційно затверджені на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 року.

ПРООН надає підтримку Уряду України в інтеграції Цілей сталого розвитку до національного плану та стратегій розвитку. Досягнення ЦСР потребує партнерства державних органів, приватного сектора, громадянського суспільства. ПРООН у співпраці з обласною владою продовжуватиме свою діяльність на місцевому рівні, спрямовану на досягнення Цілей сталого розвитку.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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