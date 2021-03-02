3 червня у складі делегації від Львівщини міський голова Золочева Ігор Гриньків взяв участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Ігор Михайлович поділився з нашими журналістами думками з приводу участі у цьому заході:

– Учора спільно із міськими головами з багатьох куточків України взяв участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Наскільки дієвим буде новостворений Конгрес, – покаже час. Це буде залежати, на мою думку, перш за все від Президента України.

У державі дуже багато політичних партій, які заполонили всі середовища – від Верховної Ради України до місцевого органів місцевого самоврядування. І лише міські голови обрані народом є покликані представляти інтереси своїх громад, а не політичних партій. Сьогодні по суті створено структуру до складу якої увійшли міські голови, хай великих міст, але це вже великий прогрес мати можливість періодичних консультацій з Президентом України, політична сила котрого має більшість і впливає на законотворчі процеси у державі.

Під час засідання ми говорили про початок опалювального періоду. У багатьох громадах є великі борги перед НАК «Нафтогазом» через різницю в тарифах. Не виняток є і Золочівська громада, котра має такий борг з попередніх періодів і через це комунальне підприємство «Золочівтеплоенерго» оголошено банкрутом. У 2013 році, тікаючи від мільйонних боргів, ми перевели наші котельні на тверде паливо, чим зупинили накопичення боргів. Вчора з уст Президента України ми почули про те, це питання держава вирішить. Це б дало можливість зняти 10 мільйонів боргу з нашої громади. Це хоч і запізніле, але дуже важливе для громад рішення.

Також обговорювали майбутнє районних рад. Районні ради віджили себе і має бути політична воля народних депутатів для того, щоб внести зміни до Конституції України, завершити процес передачі майна громадам та ліквідувати районні ради з огляду на їх обмежені повноваження.

Ще одне з болючих питань – питання функціонування ДАБІ. Ця структура вже багато років асоціюється із корупцією. Коли спілкуємось із представниками будівельного бізнесу, то всі в один голос твердять про корупційну складову в процесі отримання дозволів на початок будівництва, введення в експлуатацію будівель тощо. Ми говорили про посилення ролі місцевого самоврядування і про жорстку відповідальність тих, хто здійснює будівництво самочинно. Наступного тижня цей законопроект буде внесено у парламент, а в кінцевому результаті буде підписаний Президентом України Володимиром Зеленським. Якщо б це відбулось, то це заслуговує на повагу.

Говорили про створення індустріальних парків, про європейський досвід їх функціонування. Дуже важливо, щоб держава підтримувала це. Адже зайнятість населення є дуже важливою. Загалом засідання пройшло дуже чітко і конструктивно. Мене вразило, що саме засідання відбувалось в об’єкті незавершеного будівництва – спорткомплексі. Через такий нестандартний підхід звернули увагу на проблему.

Мав коротку розмову із Президентом Володимиром Зеленським. Ми говорили про завершення реконструкції історичного центру нашого міста.

