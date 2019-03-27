АМУ закликає владу збільшити відсоток зарахування ПДФО до місцевих бюджетів з 60 до 80 відсотків

Секторальна стратегія «Місцеві фінанси», розроблена Асоціацією міст України в рамках проєкту ПУЛЬС та схвалена Правлінням АМУ, передбачає збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів до 80%. Зараз громади отримують від держави 60% ПДФО.

У ході засідання Ради розвитку громад та територій пропозицію АМУ збільшити частку зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до місцевих бюджетів до 80% підтримали і ряд мерів українських міст.



Тернопільський міський голова Сергій Надал у своєму виступі відзначив, що Конгрес місцевих і регіональних влад може допомогти ефективніше працювати органам місцевого самоврядування, органам державної влади, а найголовніше – вирішити проблеми людей. Він

подякував за врахування інтересів територіальних громад при голосуванні за проект змін до Бюджетного кодексу України, а саме збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.



Також Сергій Надал висловив позицію Асоціації міст України щодо необхідності у наступному бюджетному процесі збільшити частину ПДФО, яка буде зараховуватися до місцевих бюджетів. «Попереду нас чекає багато викликів, які слід вирішувати разом. Адже у всіх нас єдина мета – сильна, незалежна, унітарна Україна», – наголосив С.Надал.



Позицію Сергія Надала у своїх виступах підтримали і міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.



Нагадаємо, секторальна стратегія «Місцеві фінанси», розроблена Асоціацією міст України в рамках проєкту ПУЛЬС та схвалена Правлінням АМУ, передбачає збільшення частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів до 80%. Зараз громади отримують від держави 60% ПДФО.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

