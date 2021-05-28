Рік Євгена Коновальця на Львівщині

23 травня Львівщина відзначила День Героїв. Розпочались заходи із вшанування пам’яті Євгена Коновальця у с. Зашків, на батьківщині полковника Армії УНР, командира Українських Січових Стрільців, першого голови Організації українських націоналістів.Участь у заходах з нагоди вшанування пам’яті полковника Армії УНР, голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця взяв заступник голови Золочівської районної державної адміністрації Віктор Олійник.2021 рік на Львівщині проголошено Роком Євгена Коновальця.83 роки тому, 23 травня 1938 р., Євген Коновалець (14.06.1891–23.05.1938) був убитий у Роттердамі в результаті спецоперації радянських спецслужб. Вбивство Євгена Коновальця виконав Павло Судоплатов (пізніше – керівник розвідувально-диверсійного управління НКВД СРСР, генерал КГБ). Він зумів увійти в довіру до Євгена Коновальця, який вірив в існування в СРСР міцного підпілля (це «нелегальне угрупування» й презентував, згідно з «легендою», Судоплатов під псевдонімом «Павлусь Валюх»). Судоплатов передав у Роттердамі в кафе готелю «Атланта» вибухівку, замасковану під коробку цукерок з українським орнаментом як подарунок «від друзів». Після того як коробка була перевернута у горизонтальне положення, вона вибухнула.Могила Є. М. Коновальця залишається у Роттердамі і має статус тимчасової, оскільки вважалося, що у майбутньому він має бути похований на рідній землі. Тому технічно влаштована так, що при потребі труну легко можна вийняти.Євген Коновалець знав, що в боротьбі за державну самостійність і за укріплення держави найголовнішою… силою є добре зорганізована, глибоко патріотична й добре вишколена армія. «Як довго не буде самостійної Української Держави, так довго не буде порядку в Європі, всі союзи будуть нереальними».У Національному пантеоні героїв, без сумніву, почесне місце належатиме Євгенові Коновальцю. Євген Коновалець не належить якійсь партії, групі чи організації. Він належить українському народу, який неодмінно подбає про його належне і гідне вшанування. Його ідеї актуальні сьогодні, коли Україна знову на передовій боротьби за свою незалежність і соборність, за мирне майбутнє Європи і світу.Слава Україні! Героям слава!