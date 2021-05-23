– Сьогодні, у Свято Героїв, не можу не згадати свого товариша, Героя України, Генерал-майора Сергія Кульчицького. Він завжди з гідністю виконував військовий обов’язок, свято беріг честь військового мундира та до останнього подиху був відданий Україні, –– Він присвятив 32 роки життя військовій службі. З першого дня війни на Донбасі генерал Кульчицький був разом зі своїми бійцями: жив у наметі, їв солдатську їжу, воював пліч-о-пліч з підлеглими. У травні 2014-го окупований бойовиками Слов’янськ став найгарячішою точкою АТО. 29 травня, після розвантаження продуктів харчування на один з блокпостів та проведення ротації особового складу, під час повернення з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги і підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький. У результаті події загинули 12 осіб… Генерал-майор Сергій Кульчицький назавжди залишиться в серцях бойових товаришів, рідних та всього українського народу. Його обняло небо над Карачун-горою. Хай ці троянди, що висаджені на місці падіння вертольота, з року в рік квітнуть як символ любові й поваги до воїна-захисника, який зумів залишити світлий спомин про себе у серцях тисяч людей.20 червня 2014 року С. Кульчицькому присвоєно звання Героя України. Іменем генерала Кульчицького названо 1-й батальйон Національної гвардії України.Також у цей день вулицями Львова пройшла урочиста хода від площі біля пам'ятника Степанові Бандері. Звідти святкова колона з учасників АТО (ООС) та Революції Гідності, ветеранських, волонтерських, патріотичних організацій і студентів пройшла центральними вулицями міста. Далі пам’ятні заходи продовжились на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, де всі учасники святкового дійства спільно виконали Національний Гімн України.