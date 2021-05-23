Новини Золочівщини
Його обняло небо над Карачун-горою
23 травня на Львівщині відбулась низка заходів з нагоди відзначення Свята Героїв.
Представники влади, духовенство та громадськість вшанували пам’ять Євгена Коновальця у Зашкові. Опісля на Личаківському кладовищі відбулись пам’ятні заходи. Присутні поклали квіти й лампадки до могил Героїв. Священники відслужили чин панахиди на Полях почесних поховань. Також усі спільно виконали Державний Гімн України.
«Ми вшановуємо усіх тих, хто упродовж століть боровся за незалежну, суверенну, демократичну державу. Схиляємо голови перед рідними загиблих Героїв. Дякуємо нашим воїнам, які відстоюють територіальну цілісність України впродовж останніх семи років. Свято Героїв – це наша нагода висловити свою щиру вдячність та пошану тим, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну. Їх героїзм та самовідданість стали прикладом для майбутніх поколінь. Тому, запрошую жителів та гостей Львівщини долучитись до урочистих заходів. Слава Україні! Героям слава!», – зазначив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
Серед тих, хто віддав життя за Україну у новітній час – Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький.
Могилу бойового товариша генерал-майора Кульчицького у Свято Героїв відвідав Віктор Олійник, заступник голови Золочівської райдержадміністрації, депутат Золочівської міської ради.
– Сьогодні, у Свято Героїв, не можу не згадати свого товариша, Героя України, Генерал-майора Сергія Кульчицького. Він завжди з гідністю виконував військовий обов’язок, свято беріг честь військового мундира та до останнього подиху був відданий Україні, – згадує Віктор Володимирович. – Він присвятив 32 роки життя військовій службі. З першого дня війни на Донбасі генерал Кульчицький був разом зі своїми бійцями: жив у наметі, їв солдатську їжу, воював пліч-о-пліч з підлеглими. У травні 2014-го окупований бойовиками Слов’янськ став найгарячішою точкою АТО. 29 травня, після розвантаження продуктів харчування на один з блокпостів та проведення ротації особового складу, під час повернення з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги і підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький. У результаті події загинули 12 осіб… Генерал-майор Сергій Кульчицький назавжди залишиться в серцях бойових товаришів, рідних та всього українського народу. Його обняло небо над Карачун-горою. Хай ці троянди, що висаджені на місці падіння вертольота, з року в рік квітнуть як символ любові й поваги до воїна-захисника, який зумів залишити світлий спомин про себе у серцях тисяч людей.
20 червня 2014 року С. Кульчицькому присвоєно звання Героя України. Іменем генерала Кульчицького названо 1-й батальйон Національної гвардії України.
Також у цей день вулицями Львова пройшла урочиста хода від площі біля пам'ятника Степанові Бандері. Звідти святкова колона з учасників АТО (ООС) та Революції Гідності, ветеранських, волонтерських, патріотичних організацій і студентів пройшла центральними вулицями міста. Далі пам’ятні заходи продовжились на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, де всі учасники святкового дійства спільно виконали Національний Гімн України.
Леся ГОРГОТА
Представники влади, духовенство та громадськість вшанували пам’ять Євгена Коновальця у Зашкові. Опісля на Личаківському кладовищі відбулись пам’ятні заходи. Присутні поклали квіти й лампадки до могил Героїв. Священники відслужили чин панахиди на Полях почесних поховань. Також усі спільно виконали Державний Гімн України.
«Ми вшановуємо усіх тих, хто упродовж століть боровся за незалежну, суверенну, демократичну державу. Схиляємо голови перед рідними загиблих Героїв. Дякуємо нашим воїнам, які відстоюють територіальну цілісність України впродовж останніх семи років. Свято Героїв – це наша нагода висловити свою щиру вдячність та пошану тим, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну. Їх героїзм та самовідданість стали прикладом для майбутніх поколінь. Тому, запрошую жителів та гостей Львівщини долучитись до урочистих заходів. Слава Україні! Героям слава!», – зазначив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
Серед тих, хто віддав життя за Україну у новітній час – Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький.
Могилу бойового товариша генерал-майора Кульчицького у Свято Героїв відвідав Віктор Олійник, заступник голови Золочівської райдержадміністрації, депутат Золочівської міської ради.
– Сьогодні, у Свято Героїв, не можу не згадати свого товариша, Героя України, Генерал-майора Сергія Кульчицького. Він завжди з гідністю виконував військовий обов’язок, свято беріг честь військового мундира та до останнього подиху був відданий Україні, – згадує Віктор Володимирович. – Він присвятив 32 роки життя військовій службі. З першого дня війни на Донбасі генерал Кульчицький був разом зі своїми бійцями: жив у наметі, їв солдатську їжу, воював пліч-о-пліч з підлеглими. У травні 2014-го окупований бойовиками Слов’янськ став найгарячішою точкою АТО. 29 травня, після розвантаження продуктів харчування на один з блокпостів та проведення ротації особового складу, під час повернення з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги і підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький. У результаті події загинули 12 осіб… Генерал-майор Сергій Кульчицький назавжди залишиться в серцях бойових товаришів, рідних та всього українського народу. Його обняло небо над Карачун-горою. Хай ці троянди, що висаджені на місці падіння вертольота, з року в рік квітнуть як символ любові й поваги до воїна-захисника, який зумів залишити світлий спомин про себе у серцях тисяч людей.
20 червня 2014 року С. Кульчицькому присвоєно звання Героя України. Іменем генерала Кульчицького названо 1-й батальйон Національної гвардії України.
Також у цей день вулицями Львова пройшла урочиста хода від площі біля пам'ятника Степанові Бандері. Звідти святкова колона з учасників АТО (ООС) та Революції Гідності, ветеранських, волонтерських, патріотичних організацій і студентів пройшла центральними вулицями міста. Далі пам’ятні заходи продовжились на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, де всі учасники святкового дійства спільно виконали Національний Гімн України.
Леся ГОРГОТА
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