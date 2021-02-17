У Києві відкрили пам'ятник Василю Вишиваному

21 травня 2021 р. у Києві відкрили пам’ятник громадсько-військовому діячу доби Української революції, австрійському архикнязю з українським корінням Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу). Відкривати пам’ятник випала честь начальнику Навчального центру імені Василя Вишиваного НГУ полковнику Михайлу Кулику та його заступнику по роботі з особовим складом полковнику Юрію Лісняку.

Пам’ятник Василю Вишиваному не випадково встановлений саме неподалік станції метро Лук’янівська. Адже саме тут, у Лук’янівській в’язниці, у 1948 році він провів останні дні свого життя. У 1947 році у Відні Вишиваний був заарештований контррозвідкою Радянського Союзу за звинуваченням у співпраці з ОУН і західними розвідками. Його перевезли у Лук’янівську в’язницю, де протягом півроку щоденно допитували, переважно вночі, вимагаючи зізнатися в контактах з оунівським підпіллям та західними розвідками. Він відмовився видавати прізвища своїх друзів та вигадувати наклепи на соратників по еміграції. Слідчі вимагали йому 25 років ув'язнення в радянських таборах, однак ця вимога і наступний вирок залишилися невиконаними. 18 серпня 1948 р. о 3-й годині ночі в тюремній лікарні ерцгерцог Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбурґ-Лотаринзький – Василь Вишиваний помер.

Свідоцтво про смерть вказує на діагноз – двосторонній туберкульоз, як причину смерті. Тіло таємно поховане біля огорожі Лук’янівського цвинтаря.

У 1915 році двадцятирічний Вільгельм Франц фон Габсбурґ закінчив військову академію, отримав звання лейтенанта австрійської армії і був відправлений до 13-го полку уланів. За час командування сотнею у складі полку Вільгельм зробив її повністю українською, виключивши з неї військових інших національностей. Саме тоді один з його солдатів-українців подарував йому вишиту сорочку. Саме тоді і нарекли сина австрійського народу, нащадка князівського роду Руси-України найкращим йменням українським – Василь Вишиваний. І сталося це у Золочеві.

Скульптур Михайло Горловий, який працював над створенням пам’ятника, зазначає, що сорочка, в яку одягнений Василь Вишиваний, зроблена із найвідоміших фотографій Габсбурга-Вишиваного, що вміщена в його збірці україномовних поезій «Минають дні».



Ірина ДОМАРЕЦЬКА