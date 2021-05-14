АМУ б’є на сполох: влада намагається вилучити в громад Львівщини мільйони гривень «тютюнового податку»

Уряд намагається перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великий бізнес. З огляду на це місцеві бюджети можуть втратити 2,4 мільярда гривень. Наразі роздрібні торговці – кіоски і магазини, які продають цигарки – сплачують п’ять відсотків «тютюнового» податку, що йде до місцевих бюджетів. Проте урядовим законопроєктом хочуть перекласти це зобов’язання на великих гравців – виробників та імпортерів тютюнових виробів. Категорично проти цього



Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан з цього приводу наголосив: «Всі пропозиції податкової реформи в частині місцевих бюджетів ми з Міністерством фінансів відпрацювали і їх підтримуємо, оскільки вони приведуть до збільшення надходжень громад. Ми навіть звернулися до ОПУ, щоб їх розглянув Президент як невідкладні. На жаль, на фініші обговорення окремі лобісти, прикриваючись іменем Президента, заклали в концепцію положення щодо вилучення з бюджетів громад п’ять відсотків роздрібного акцизу з тютюну. Ми це категорично не підтримаємо, бо втрати муніципалітетів становитимуть 2,4 млрд грн. А справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не зможе запровадити. Ми проходили це з акцизом на пальне. Такі норми вигідні власникам роздрібних мереж, які не хочуть адмініструвати місцевий акциз з тютюну. Не думаю, що тютюнові кампанії будуть підтримувати таку ініціативу. Сьогодні вони мають на своєму боці всі громади, які боряться з нелегальним обігом сигарет, бо отримають акциз із легально проданих цигарок. У разі якщо муніципальну владу позбавлять місцевого акцизу з тютюну, то їй простіше буде підтримати ініціативи про жорсткі обмеження продажу тютюнових виробів на території громад. Хто тоді програє більше: виробники, ритейл (походить від англійського слова retail, що в перекладі означає «роздрібний», вживають як синонім терміну «роздрібна торгівля»), Мінфін? Думаю, питання риторичне – всі».



За словами консультанта з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Андріяна Фітя, таке рішення негативним чином відобразиться на бюджетах територіальних громад Львівщини. Він вважає, що намагання уряду перекласти сплату частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великий бізнес і відібрати п’ять відсотків «тютюнового» податку у місцевих бюджетів – це чергова спроба «вирішувати» проблеми за рахунок місцевого самоврядування. І ця чергова спроба залізти в місцеві бюджети призведе до втрати громадами грошей на розвиток, недоотримання коштів від держави на соціальну сферу, недофінансування освіти та медицини тощо.



«Вважаю, що народні обранці від Львівщини мали би дослухатися до застережень Асоціації міст України і не голосувати за урядовий законопроєкт. Завданням влади є підтримка місцевого самоврядування, адже саме воно робить комфортним життя кожного українця на місцях. І цілком очевидно, що цей законопроєкт суперечить цій важливій меті», – зазначив Андріян Фітьо.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ







