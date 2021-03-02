Уряд схвалив Порядок зарахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів та затвердив частки акцизу на І півріччя 2021 року

17 березня на засіданні Уряду прийнято постанову «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» (проєкт). Цією постановою затверджено:



1) порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування. Розподіл частини акцизного податку (13,44 %) між бюджетами місцевого самоврядування відбуватиметься щодня у день надходження акцизного податку. Розподіл акцизного податку, що надійшов з початку кожного півріччя буде здійснений у двотижневий строк з дня набрання чинності постанови, якою будуть визначені частки для зарахування на відповідне півріччя;

2) частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2021 року. Частки визначатимуться кожні півроку, виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за попереднє півріччя відповідного бюджетного періоду на підставі даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС, відповідно до Порядку.



Асоціація міст України сподівається, що до кінця березня відповідні кошти надійдуть до бюджетів громад.



Нагадаємо, Асоціація міст України у бюджетному процесі 2021 року відстояла зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального на постійній основі. У 2021 році громади планують отримати у 2021 році 7,4 млрд грн від акцизу на пальне.



За наполяганням АМУ Державна податкова служба України, починаючи з кінця 2020 року, розпочала публікувати на своєму офіційному сайті інформацію про обсяг реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за даними реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Саме на підставі цих даних здійснюється розрахунок часток акцизного податку для бюджетів місцевого самоврядування. Зазначена інформація надає можливість органам місцевого самоврядування самостійно аналізувати інформацію про обсяги реалізації пального, проведені через РРО. Ознайомитись з нею можна у розділі Інформація щодо обсягу проданих через РРО підакцизних товарів у розрізі КОАТУУ на сайті ДПС.



Асоціація міст України вітає наміри Державної податкової служби публікувати дані про обсяги реалізованого пального поквартально та висловлює сподівання, що це відбуватиметься на регулярній основі.



Довідково. В рамках бюджетної децентралізації кілька років тому акциз з пального почали зараховувати у бюджети громад. Місцевий акциз з пального – це не тільки інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального (яка до його запровадження складала 30%), а й джерело доходів громад для реалізації соціальних проектів – будівництва нових шкіл та дитячих садків, ремонт доріг, мостів, облаштування вулиць тощо. Цей ресурс дуже важливий для місцевого самоврядування, оскільки окремим громадам саме акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

