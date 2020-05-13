Ще один впадок інфікування Covid-19 зафіксовано на Золочівщині

За попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 16 осіб. Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 47 мешканців Львівщини. Серед них і особа із с. Заставне Золочівського району. Також скеровано на самоізоляцію 32 особи. Про це повідомили часопису "Наша українська справа" у Львівській облдержадміністрації.

Зараз знаходяться в стаціонарах 338 хворих. 169 у Львівській обласній інфекційній лікарні, 60 В Центрі легеневого здоров'я, 47 у 8 міській клінічній лікарні, 58 у госпіталі ветеранів війни та репресованих, 3 - у Стрийській лікарні, 1- у Кам'янка-Бузькій лікарні. 26 людей перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 8 осіб підключено до апарату ШВЛ.

За увесь час COVID підтверджено у 1066 осіб. Заперечено у 3700 людей. Померло 30 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 206 осіб.