

Золочівські підприємці вийшли на страйк, щоб отримати можливість працювати. Міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся із підприємцями, котрі через карантинні обмеження не здійснюють діяльності. Під час зустрічі Ігор Михайлович наголосив:

«Розумію кожного підприємця, адже їм в час, коли ми всі знаходимось у «червоній» карантинній зоні, важко. Розумію лікарів, бо коли у Львові лікарні заповнені і в Золочеві ми змушені розгортати ковідне відділення на 80 місць, їм найважче.

Сьогодні о 12.15 відбувається засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС. Зважимо показники захворюваності, порадимось з лікарями і приймемо остаточне рішення. Хочу наголосити, Золочівська міська рада не вправі відміняти Постанови Кабінету Міністрів України чи Львівської обласної комісії з питань ТЕБ і НС, котрі до виконання всім органам місцевого самоврядування, які опинилися у "червоній" зоні. Коли таке рішення приймала міська комісія, я своїм розпорядженням його призупинив. Рішення обласної комісії є обов'язковим до виконання ».

Отож чекаємо рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС.