Новини Золочівщини
Зважимо показники захворюваності, порадимось з лікарями і приймемо остаточне рішення
Золочівські підприємці вийшли на страйк, щоб отримати можливість працювати. Міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся із підприємцями, котрі через карантинні обмеження не здійснюють діяльності. Під час зустрічі Ігор Михайлович наголосив:
«Розумію кожного підприємця, адже їм в час, коли ми всі знаходимось у «червоній» карантинній зоні, важко. Розумію лікарів, бо коли у Львові лікарні заповнені і в Золочеві ми змушені розгортати ковідне відділення на 80 місць, їм найважче.
Сьогодні о 12.15 відбувається засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС. Зважимо показники захворюваності, порадимось з лікарями і приймемо остаточне рішення. Хочу наголосити, Золочівська міська рада не вправі відміняти Постанови Кабінету Міністрів України чи Львівської обласної комісії з питань ТЕБ і НС, котрі до виконання всім органам місцевого самоврядування, які опинилися у "червоній" зоні. Коли таке рішення приймала міська комісія, я своїм розпорядженням його призупинив. Рішення обласної комісії є обов'язковим до виконання».
Отож чекаємо рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС.
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