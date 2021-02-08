Новини Золочівщини
12:02, 12 лютого 2021
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Дистанційне навчання до 15 лютого включно

Дистанційне навчання до 15 лютого включно
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська міська рада рекомендує закладам загальної середньої освіти організувати освітній процес у режимі з використанням технологій дистанційного навчання до 15 лютого 2021 року включно. Таке рішення прийняли, щоб попередити переохолодження учасників освітнього процесу та відповідно до пропозицій обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови Ярослав Окрепкий.
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