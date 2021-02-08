Дистанційне навчання до 15 лютого включно

Золочівська міська рада рекомендує закладам загальної середньої освіти організувати освітній процес у режимі з використанням технологій дистанційного навчання до 15 лютого 2021 року включно. Таке рішення прийняли, щоб попередити переохолодження учасників освітнього процесу та відповідно до пропозицій обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови Ярослав Окрепкий.