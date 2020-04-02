Новини Золочівщини
18:53, 28 квітня 2020
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ЧИ ВІДНОВЛЯТЬ РОБОТУ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РИНКУ

ЧИ ВІДНОВЛЯТЬ РОБОТУ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РИНКУ
Gazeta
Фото: НУС
28 квітня міський голова Золочева Ігор Гриньків провів робочу нараду щодо можливого відновлення роботи Золочівського ринку.
Детальніше розповідає міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ:
- Є чисельні звернення в межах України від підприємців, котрі торгують на ринках. Не виключенням є підприємці, котрі здійснюють торгівлю на Золочівському ринку. Для багатьох мешканців міста та району ринок є єдиним місцем праці і джерелом доходу. Також це основне місце збуту сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистих селянських господарствах мешканців наших сіл.
Звернення підприємців зі всіх куточків України спонукали уряд до обговорення та перегляду рішення про заборону роботи ринків. Саме завтра, 29 квітня, на засіданні Кабінету міністрів України будуть розглянуті зміни до Постанови 211 в частині відновлення роботи ринків.
Натомість Міністерство охорони здоров'я на своєму офіційному сайті опублікувало умови для відновлення роботи ринків.
Сьогодні провів нараду з приводу можливості відновлення роботи КП Золочівський ринок. Обговорили необхідні умови для цього. Відповідно після рішення Уряду буде ініційовано засідання районної комісії ТЕБ і НС, де й вирішимо питання відкриття Золочівського ринку.
Леся ГОРГОТА
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