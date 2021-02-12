Новини Золочівщини
11:41, 15 лютого 2021
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Дистанційне навчання продовжили до 16 лютого включно

Дистанційне навчання продовжили до 16 лютого включно
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська міська рада рекомендує закладам загальної середньої освіти організувати освітній процес у режимі з використанням технологій дистанційного навчання до 16 лютого 2021 року включно. Таке рішення прийняли задля попередження переохолодження учасників освітнього процесу, у зв’язку із затрудненим проїздом та відповідно до пропозицій обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
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