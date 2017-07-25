Новини Золочівщини 16:42, 26 березня 2020 140 0 Ремонтують дорогу Ясенів-Золочів

Як повідомляє Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА, у Золочівському районі розпочато роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140103 Ясенів — Золочів. Роботи виконуються підрядною організацією ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» за рахунок коштів державного дорожнього фонду. В межах ремонту на цій дорозі заплановано виконати роботи із розпушення існуючого покриття, влаштування шару основи з ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Gazeta Фото: НУС

Як повідомляє Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА, у Золочівському районі розпочато роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140103 Ясенів — Золочів.

Роботи виконуються підрядною організацією ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

В межах ремонту на цій дорозі заплановано виконати роботи із розпушення існуючого покриття, влаштування шару основи з ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Ctrl Enter Помітили пом И лку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Виділіть текст і натисніть Читати пізніше Коментувати (0)