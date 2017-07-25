Новини Золочівщини
16:42, 26 березня 2020
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Ремонтують дорогу Ясенів-Золочів

 Як повідомляє Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА, у Золочівському районі розпочато роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140103 Ясенів — Золочів. Роботи виконуються підрядною організацією ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» за рахунок коштів державного дорожнього фонду. В межах ремонту на цій дорозі заплановано виконати роботи із розпушення існуючого покриття, влаштування шару основи з ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетонного покриття.
Ремонтують дорогу Ясенів-Золочів
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА, у Золочівському районі розпочато роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140103 Ясенів — Золочів.
Роботи виконуються підрядною організацією ТзОВ «Онур Констукціон Інтернешнл» за рахунок коштів державного дорожнього фонду.
В межах ремонту на цій дорозі заплановано виконати роботи із розпушення існуючого покриття, влаштування шару основи з ЩПС, влаштування вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетонного покриття.
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