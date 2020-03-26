Новини Золочівщини
23:37, 16 листопада 2020
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Ясенів – Золочів: автомобільну дорогу відкрили для проїзду після ремонту

Ясенів – Золочів: автомобільну дорогу відкрили для проїзду після ремонту
Gazeta
Фото: НУС
Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Ясенів - Золочів в межах села Підгірці Бродівського району завершили. Зараз тут облаштовують узбіччя, опісля встановлять дорожні знаки і нанесуть розмітку.

Цей автошлях з’єднує дороги міжнародного значення М-06 Київ-Чоп та М-09 Тернопіль-Львів-Рава- Руська.

“На ремонт дороги виділили 40 мільйонів гривень з державного бюджету та відремонтували майже 8 кілометрів. Автомобільна дорога проходить повз відомі архітектурні об’єкти, зокрема Підгорецький замок, а також веде до Золочівського замку, тому переконаний, її ремонт збільшить туристичний потік на Золочівщину і сприятиме розвитку регіону”, - зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Роботи виконує підрядна організаціє ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл".

Оксана Буй
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