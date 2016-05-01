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Подались на конкурс мікропроектів

nus.in.ua, 8 лютого 2018, 15:55
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Подались на конкурс мікропроектів

У п’ятницю, 2 лютого, о 17 год. завершився прийом заявок на обласний конкурс проектів місцевого розвитку. Цього року конкурсанти подали рекордну кількість проектів – 2765. Про це інформує відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв'язків Львівської обласної ради. Цьогоріч участь у Конкурсі змогли брати також ОСББ. Золочівські об‘єднання співвласників багатоквартирних будинків теж не пасли задніх і подали заявки. Серед таких і ОСББ у м. Золочів на вул. Феньвеші, 7.
Іван ЗАКАЛА, голова ОСББ «Феньвеші, 7»:
– Ми подали заявку на реалізацію мікропроекту із капітального ремонту даху буд. 7 по вул. М. Феньвеші. Наш будинок збудовано в 1910 році. В ньому проживає сім‘я учасника АТО з двома неповнолітніми дітьми, ветеран Другої Світової війни (96 років) з сином (син з інвалідністю), дитина війни, троє людей з інвалідністю загального захворювання, всі –  пенсіонери.  Всього одинадцять мешканців. У 2016 році для утримання будинку ми створили ОСББ. У 2017 –  власними силами побілили сходову клітку та замінили вхідні двері, перевели освітлення місць загального користування на енергозберігаючі лампи, відремонтували каналізацію та замінили водопровідну трубу до будинку. Цьогоріч мешканці з кожної квартири зробили внесок у розмірі 10 тис. гривень на ремонт даху, виготовили кошторисну документацію на 260 тис. гривень і подали пропозицію на обласний конкурс. Власних коштів маємо 60 тис. гривень, з місцевого бюджету – 70 тис. і надіємось на співфінансування з обласного бюджету у розмірі 130 тис. гривень. Дуже хочемо, щоб наша ініціатива була підтримана конкурсною комісією Львівської обласної ради.
Леся ГОРГОТА

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