Новини Золочівщини
18:59, 26 березня 2021
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З 29 березня 2021 року рекомендовано продовжити освітній процес із використанням дистанційних технологій навчання

З 29 березня 2021 року рекомендовано продовжити освітній процес із використанням дистанційних технологій навчання
Gazeta
Фото: НУС
Враховуючи інтенсивний показник захворюваності населення на коронавірусну інфекцію (62,41 на 100 тис. населення) Золочівського МРВ ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» станом на 26.03.2021 року, міський голова Золочева Ігор Гриньків видав розпорядження № 60 від 26.03.2021 «Про рекомендації щодо режиму роботи закладів загальної середньої, позашкільної освіти», в якому
рекомендує закладам загальної середньої, позашкільної освіти з 29 березня 2021 року продовжити освітній процес із використанням дистанційних технологій навчання для здобувачів початкової освіти, базової та повної освіти.
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