З 23 березня до 6 квітня на Львівщині ввели додаткові обмежувальні заходи

Сьогодні, 22 березня, у зв’язку із зростанням на Львівщині кількості захворювань на Covid-19, відбулося позачергове засідання обласної комісії ТЕБ і НС.



З огляду на те, що органи місцевого самоврядування фактично самоусунулися від виконання карантинних обмежень, обласна комісія ТЕБ і НС ввела з 23 березня до 6 квітня додаткові обмежувальні заходи.



«Наша область перебуває в «помаранчевій зоні». Однак останніми днями спостерігаємо суттєве погіршення епідситуації. Кожного дня виявляємо понад тисячу хворих на коронавірус. Росте кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Тож комісія ТЕБ і НС ввела додаткові обмежувальні заходи заходи до тих, які визначені постановою Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 року для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, - зазначає очільник Львівщини Максим Козицький. - Посилення карантинних обмежень – єдина можливість знизити хвилю коронавірусу і допомогти нашим медикам».



Відтак, додаткові обмежувальні заходи передбачають заборону на:



1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;



2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;



3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;



4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:



- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;



- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;



- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;



- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;



- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;



5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;



6) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;



7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;



8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;



9) діяльність непродовольчих ринків;



10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів середньої освіти.



Голови райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських територіальних громад мають забезпечити неухильне дотримання карантинних обмежень. Обласне управління Нацполіції та Держпродспоживслужби мають посилити контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних обмежень на адміністративних територіях Львівщини. Дане рішення обласної комісії ТБ і НС є обов’язковим до виконання та не потребує додаткового затвердження або схвалення органом місцевого самоврядування.