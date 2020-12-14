Органам місцевого самоврядування рекомендують з 19 до 29 березня ввести в Львівській області низку обмежувальних заходів

Сьогодні, 18 березня, у зв’язку із зростанням на Львівщині кількості захворювань на коронавірус, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС. Органам місцевого самоврядування рекомендують з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів (з можливим продовженням - залежно від епідеміологічної ситуації).

“Посилення карантинних обмежень невідворотне. Відповідно до чинних положень Постанови Кабміну № 1236, рішення щодо запровадження червоної зони приймає державна комісія ТЕБ І НС. Водночас епідситуація на сьогодні близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення, що додатково до карантинних обмежень, визначених вищезгаданою постановою від 9 грудня, для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування встановити на адміністративних територіях додаткові обмеження”, – наголосив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Відтак, обмежувальні заходи передбачають заборону на:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60 % яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

6) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

9) діяльність непродовольчих ринків.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко наголосив, що вчора підписав розпорядження про збільшення кількості ліжкомісць в опорних медичних закладах.

“З містом працюємо, щоб забезпечити належне функціонування цих закладів. Місто допомагає забезпечити установи медичними працівниками. Поки що ситуація з госпіталізацією не є критичною. Гострим є питання кисневого забезпечення, кожна ковідна лікарня є на контролі профільного департаменту. На жаль, кількість кисневозалежних пацієнтів зростає, зокрема якщо раніше це були люди старшого віку, то сьогодні ситуація змінилася, є діти, підключені до ШВЛ. На певних адмінтериторіях де дуже високі показники хворих. Тому рекомендуємо головам ОТГ, де є перевищені показники по епідситуації, вживати додаткових заходів в частині обмежень”, - наголосив Іван Собко.

У межах засідання Головному управлінню Національної поліції у Львівській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби доручили посилити контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних заходів на адміністративних територіях області.

Додатково керівникам медичних закладів доручили забезпечити неухильне виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 (із змінами) стосовно внесення до додатку «Дія» даних хворих на COVID-19 та встановлених контактних осіб. Виключати з переліку після завершення терміну ізоляції або негативного результату лабораторного дослідження.

Оксана Буй

