З 15 березня золочівські школярі йдуть на весняні канікули.

Канікули триватимуть з 15 по 19 березня включно. Про це повідомляється на сайті Золочівської міської ради.

«На виконання протоколу від 05.03.2021р. № 7 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації щодо посилення контролю за дотриманням на території області встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів із запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протоколу №4 від 10.03.2021р. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», діючи відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. закладам загальної середньої, позашкільної освіти рекомендовано відкоригувати терміни проведення весняних канікул та розпочати їх з 15.03.2021 р.», – йдеться у розпорядженні міського голови.