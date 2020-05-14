Рішенням комісії ТЕБ і НС відсьогодні в області послабили карантин

Рішенням комісії дозволили відновити на території області роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Повідомив на своїй сторінці у ФБ голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Також з метою забезпечення довозу медичних працівників, із резервного фонду обласного бюджету виділять додатковий фінансовий ресурс на організацію регулярних спеціальних пасажирських перевезень для забезпечення діяльності медичних закладів області.



Окрім цього, із 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарно карантинних контрольно-пропускних пунктів, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня.



Відтак, станом на 15 травня дозволено:



- проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- індивідуальних тренувальних занять, навчально-тренувальних зборів спортсменів;

- робота закладів торговельного і побутового обслуговування населення;

- робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;

- провадження діяльності з надання фінансових послуг;

- медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики;

- діяльності АЗС, техобслуговування автотранспорту;

- ремонт техніки;

- хімчистки;

- поштова та кур’єрська діяльність;

- будівельні роботи;

- діяльність відкритих (літніх) майданчиків просто неба;

- доставка продуктів харчування;

- агропродовольчі ринки;

- діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;

- безпосередній прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);

- підприємства у галузі ЗМІ (преси, друкарень, редакцій);

- журналістська діяльність;

- здійснення кіно- та відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб);

- проведення у театрах, цирках, концертних організаціях,( художніх) до 50 ос.;

- діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

- проїзд легковими автомобілями; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними;



Заборонено:

- перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/ респіратори);

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, тд;

- відвідування закладів освіти її здобувачами;

- проведення всіх масових заходів;

- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), роботу закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,

- перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення;

- здійснювати відключення електроенергії;

- припиняти постачання природного газу;

- відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установи соціального захисту;

- відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

- самовільно залишати місця обсервації.



Попри пом’якшувальні заходи, та відсутність значного росту захворюваності на коронавірус по області за тиждень, вкотре закликаю мешканців області дотримуватись карантинних обмежень.