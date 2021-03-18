Посилення карантинних обмежень із 22 до 29 березня

19 березня під час засідання міської комісії ТЕБ і НС через зростання кількості хворих на коронавірус на Львівщині ухвалили рішення про запровадження посилених карантинних обмежень із 22 до 29 березня (з можливим продовженням – залежно від епідеміологічної ситуації). Про це повідомляється на офіційному сайті Золочівської міської ради.



Обмежувальні заходи передбачають заборону на:



робота закладів громадського харчування, окрім надання адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

діяльність торговельно-розважальних центрів та інших закладів розважальної діяльності;

робота закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення масових заходів (окрім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів);

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 06:00 (окрім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів);

діяльність непродовольчих ринків;

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. Однак дозволена робота продуктових магазинів (не менше 60 % яких призначено для торгівлі продуктами харчування), АЗС без зон харчування, аптек, салонів краси, пошти, банків, ветаптек, торгувати засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, насінням, засобами захисту рослин.

