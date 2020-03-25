Нові карантинні обмеження в Україні вже з 19 грудня

Кабінет Міністрів запровадив нові карантинні обмеження в Україні. Вони почнуть діяти вже з 19 грудня 2020 року на всій території нашої країни.

Нові обмеження мають на меті стримати стрімке поширення коронавірусу.

Нові обмеження забороняють

• Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності відвідувачів.

• Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

• Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратний метр.

• Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

• Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Зверніть увагу! У ніч новорічну ніч, тобто з 31 грудня на 01 січня, ресторани та кафе можуть працювати до 01:00.