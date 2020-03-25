Новини Золочівщини
Нові карантинні обмеження в Україні вже з 19 грудня
Кабінет Міністрів запровадив нові карантинні обмеження в Україні. Вони почнуть діяти вже з 19 грудня 2020 року на всій території нашої країни.
Нові обмеження мають на меті стримати стрімке поширення коронавірусу.
Нові обмеження забороняють
• Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності відвідувачів.
• Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.
• Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратний метр.
• Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.
• Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Зверніть увагу! У ніч новорічну ніч, тобто з 31 грудня на 01 січня, ресторани та кафе можуть працювати до 01:00.
Нові обмеження мають на меті стримати стрімке поширення коронавірусу.
Нові обмеження забороняють
• Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності відвідувачів.
• Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.
• Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратний метр.
• Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.
• Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Зверніть увагу! У ніч новорічну ніч, тобто з 31 грудня на 01 січня, ресторани та кафе можуть працювати до 01:00.
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