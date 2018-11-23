Новини Золочівщини 20:27, 11 березня 2020 1208 0 Відзавтра на Золочівщині введено карантин

Кабінет міністрів України під час засідання 11 березня запровадив по всій Україні карантинні заходи через поширення нового коронавірусу Covid-2019. Це означає: – закриття навчальних закладів на три тижні з 12 березня – обмеження масових зібрань понад 200 осіб, у тому числі спортивних, які можуть відбуватися з дозволу міжнародних організацій та без глядачів, і культурних, проте не стосується заходів державної необхідності (приміром, засідань Верховної Ради чи обласних рад) Також уряд виділив 100 млн грн на закупівлю товарів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб і для поповнення держрезерву, а також вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». У той же час експорт з України протиепідеміологічних товарів до 1 червня

Gazeta Фото: НУС

Кабінет міністрів України під час засідання 11 березня запровадив по всій Україні карантинні заходи через поширення нового коронавірусу Covid-2019.

Це означає:

– закриття навчальних закладів на три тижні з 12 березня

– обмеження масових зібрань понад 200 осіб, у тому числі спортивних, які можуть відбуватися з дозволу міжнародних організацій та без глядачів, і культурних, проте не стосується заходів державної необхідності (приміром, засідань Верховної Ради чи обласних рад)

Також уряд виділив 100 млн грн на закупівлю товарів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб і для поповнення держрезерву, а також вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». У той же час експорт з України протиепідеміологічних товарів до 1 червня заборонили.

А уже під вечір про карантин оголосили і на Золочівщині.

Голова Золочівської РДА Василь Маркевич написав на своїй сторінці у Фейсбук: «Шановні мешканці Золочівського району!

Повідомляю Вас, що на виконання постанови КМУ #211, та у зв'язку з виконанням заходів щодо протидії коронавірусу COVID-19, вводиться карантин з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. У вказаний період припиняється навчання у всіх навчальних закладах та обмежується проведення всіх масових заходів».

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