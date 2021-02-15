Золочівські школярі завтра повернуться за парти

Золочівські школярі завтра, 17 лютого, повернуться за парти у навчальні заклади. За повідомленням заступника міського голови Ярослава Окрепкого, відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради рекомендував закладам загальної середньої освіти розпочати очну форму навчання з 17 лютого 2021 року. Також рекомендовано забезпечити онлайн трансляцію уроків для тих учнів, які проживають за межею пішохідної доступності та не матимуть можливості доїхати до місця навчання, через ускладнені можливості проїзду на окремих ділянках доріг.