Терміни запровадження РРО змінено

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що Законом України від 17.03.2020 № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)» змінено терміни запровадження нових правил використання РРО.



На 01 серпня 2020 року перенесено впровадження застосування програмних РРО як альтернативи класичним (було з 19 квітня 2020 року).



До 01 січня 2021 року (було до 1 жовтня 2020 року) продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт у 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:



- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.



Надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, виключено із зазначеного переліку. Такі послуги можна буде надавати без застосування РРО в межах зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.



На 01 січня 2021року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК» (було з 1 жовтня 2020 року)



З 01 січня до 01 квітня 2021року (було з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року) продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.







Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області