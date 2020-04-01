ОДПІ
15:37, 24 квітня 2020
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Терміни запровадження РРО змінено

Терміни запровадження РРО змінено
Gazeta
Фото: НУС
Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області   нагадує, що Законом України від 17.03.2020 № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)» змінено терміни запровадження нових правил використання РРО.
 
 На 01 серпня 2020 року перенесено впровадження застосування програмних РРО як альтернативи класичним (було з 19 квітня 2020 року).
 
 До 01 січня 2021 року (було до 1 жовтня 2020 року) продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт у 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:
 
 - реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 
 - реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.
 
 Надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, виключено із зазначеного переліку. Такі послуги можна буде надавати без застосування РРО в межах зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.
 
 На 01 січня 2021року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК» (було з 1 жовтня 2020 року)
 
 З 01 січня до 01 квітня 2021року (було з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року) продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
 - реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 - реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 - реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
 - реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 - роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
 - діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
 - діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 - реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
 
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
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