Новації в застосуванні РРО

nus.in.ua, 3 січня 2018, 15:41

З 20.12.2017 набула чинності постанова КМ України від 18.12.2017 №984, якою внесено зміни до постанови КМ України від 23.08.2000 №1336 «Про забезпечення реалізації ст. 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Змінами встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) є обов’язковим:

- для форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах 2, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 22, 23, 27 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (далі – Перелік), яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО, – 500 тис.грн. на один суб’єкт господарювання;

- для форм та умов проведення діяльності, визначених у пунктах 4 і 7 Переліку, – 250 тис. грн. на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг).

Крім того, внесеними змінами, зокрема, передбачено, що дія постанови №1336 не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ