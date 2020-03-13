У райдержадміністрації проведено позачергове засідання комісії ТЕБ та НС.





Сьогодні, 16 березня 2020 року, голова райдержадміністрації Василь Маркевич провів позачергове засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій за участю районних служб.

Рішенням комісії створено оперативний штаб з питань запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19).

За підсумками засідання вирішено залучити якнайширше інформаційні майданчики для поширення офіційної інформації з питання запобігання та поширення на території району ГРЗ спричиненого коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Шановні мешканці Золочівського району, у зв’язку із пандемією коронавірусу у світі та обмежувальними заходами, введеними в Україні, відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211, на виконання протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 15 березня 2020 року №7, протоколу засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року № 4 обмежено доступ до центрів обслуговування клієнтів надавачів комунальних послуг, соціальних послуг та центрів надання адміністративних послуг; запроваджено дистанційний режим роботи працівників та переведено обслуговування клієнтів в онлайн режим.

Золочівська районна державна адміністрація та Золочівська районна рада переходить на режим роботи з обмеженим доступом. Закликаємо відвідувати установу лише для вирішення термінових та невідкладних питань. Усі інші питання просимо вирішувати за допомогою телефонного зв’язку, електронним та звичайним поштовими відправленнями.

Контактні номери телефонів Золочівської районної державної адміністрації: приймальня голови Золочівської райдержадміністрації: (03265) 4-21-16, голови Золочівської районної ради (03265) 4-24-91, черговий адмінбудинку районної ради 4-24-96.

Телефони відповідальних працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, Золочівської районної ради та окремих служб району, які розміщені у будівлі районної ради знаходяться у чергового адмінбудинку та на веб-сайті райдержадміністрації.

Всі консультації та роз'яснення Центру надання адміністративних послуг Золочівської райдержадміністрації можна отримати у телефонному режимі за номером (03256) 4-20-47, а також надіслати звернення на ел. адресу: zolochiv-cnap@i.ua.

Керівництво райдержадміністрації та ради працюватиме у звичному режимі. Заздалегідь приносимо вибачення, за можливі створені незручності.

Серед інших рекомендацій:

- обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,

- обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),

- пересування населення між населеними пунктами, а також в громадських місцях без крайньої потреби,

- запровадити дистанційний режим роботи працівників,

- переглянути режим роботи громадського транспорту.

Просимо зберігати спокій та не поширювати паніку. У своїх твердженнях використовувати офіційні джерела інформації.